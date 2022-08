Mainz (ots) -Anne Gellinek, ab 1. Oktober 2022 neue ZDF-Hauptredaktionsleiterin Aktuelles, erweitert künftig das Moderationsteam des "heute journal": Am Donnerstag, 18. August 2022, 21.55 Uhr, begrüßt sie erstmals die Zuschauerinnen und Zuschauer des ZDF-Nachrichtenmagazins. Und auch in den drei Folgetagen präsentiert sie zusammen mit Gundula Gause das "heute journal".Wie bisher Bettina Schausten, die zum 1. Oktober 2022 das Amt der Chefredakteurin des ZDF übernimmt, wird ihre Nachfolgerin Anne Gellinek künftig gelegentlich das "heute journal" moderieren. Ab Montag, 22. August 2022, 21.45 Uhr, beginnt die "heute journal"-Woche dann wieder mit Moderatorin Marietta Slomka, ab Montag, 29. August 2022, 21.45 Uhr, geht es für Christian Sievers in seine nächste Moderationswoche.Anne Gellinek, seit 2015 Leiterin des ZDF-Studios in Brüssel, berichtet seit 30 Jahren für das ZDF als Reporterin und Korrespondentin aus dem In- und Ausland und bringt künftig ihre journalistische Erfahrung als Chefin der aktuellen Nachrichtenberichterstattung ein. Bettina Schausten tritt ab Oktober an die Stelle von Chefredakteur Peter Frey, der in den Ruhestand geht.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/heutejournalBiografie Anne Gellinek: https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/gellinek-anneBiografie Bettina Schausten: https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/schausten-bettinaZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/heute-journalZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichtenPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5299185