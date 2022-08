Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat seine zweite Batterietausch-Station außerhalb Chinas eröffnet. Diese steht wie schon die erste in Norwegen - konkret in Vestby. Aber auch in Bergen sollen die ersten Stationen gebaut werden. Vestby liegt an der wichtigen Autobahn E6, die von der norwegischen Hauptstadt aus in Richtung Süden führt. Die neue Station fungiert als Verbindung zwischen Oslo ...

