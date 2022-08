Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 33 vom 18. August 2022: www.boersen-kurier.at - Inflationsschutz mit Dividenden: Solide Ausschüttungen können vor realem Wertverlust schützen.- Autoindustrie im Wandel Jens Korte berichtet aus New York- Für Energie-Krise gewappnet: Mayr-Melnhof Karton liefert gute Zahlen- Einstiegschancen Spannende Pharma- und Biotech-Titel- Wochenschau. Der Begriff Nachhaltigkeit ist keine moderne Erfindung, meint Andreas Unterberger- Gastkommentar. Die Bank of England nach Boris Johnson- Korrekturen. Fast die Hälfte der deutschen AGs hob ihre Erwartungen an- Osteuropa. Wie die Länder auf den drohenden Energie-Mangel reagieren- Säbelrasseln. Die Börse in Taipeh zeigt sich unbeeindruckt- Analyse. Bei SMA Solar trotz voller Auftragsbücher auf Rücksetzer ...

