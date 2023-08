Reingehört bei Österreichische PostZum Paket-Bereich meint IR-Chef Harald Hagenauer im börsenradio-Interview: "Das Wachstum im Paketbereich geht weiter. Wir lieben alle die Bequemlichkeit und bestellen von zuhause aus, nun kann man die Pakete auch von Zuhause abholen lassen. Das Wachstum kommt im Paket-Geschäft u.a. von chinesischen Anbietern. Viele Leute weichen in Zeiten der Inflation auf Billigprodukte aus. Unser Paket-Portfolio ist am Wachsen und kann durch die hohe Qualitätsdichte gehalten werden. Wir können vor allem in ländlichen Raum wachsen und erwarten uns eine weitere Steigerung im Paketbereich."Zu den Kosten: "In Zeiten wie diesen spüren wir alle einen Kostenauftrieb, dem wir durch verbesserte Prozesse begegnen aber auch durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...