ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart nach Quartalszahlen von 152 auf 158 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Handelskonzern gehe die aktuellen Probleme an, ohne die längerfristigen Chancen aus den Augen zu verlieren, schrieb Analyst Michael Lasser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Optimisten am Markt verwiesen zudem darauf, dass Walmart die Lagerbestände verbessere. Den Pessimisten sei hingegen die Bewertung zu hoch./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 02:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 02:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9311421039

WALMART-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de