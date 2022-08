ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Sell" mit einem Kursziel von 700 dänischen Kronen belassen. Die Wettbewerbssituation habe sich für den Diabetes-Spezialisten zuletzt noch verschlechtert, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sei beispielsweise das Mittel Mounjaro von Eli Lilly gegen Fettleibigkeit eine ernsthafte Konkurrenz für Wegovy und Ozempic von Novo Nordisk. Das sei in der Bewertung der Aktien noch nicht ausreichend berücksichtigt./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 23:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 23:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

NOVO NORDISK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de