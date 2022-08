Die neu entwickelte native Desktop-App von Whatsapp für Windows ist fertig. Sie lässt sich auch nutzen, wenn das Smartphone offline ist. Eine Variante für macOS ist noch in der Entwicklung. Whatsapp auf dem Desktop zu nutzen, ist schon seit Jahren möglich. Bislang war die Desktop-Version der Meta-Tochter jedoch nur eine Web-App in einem Wrapper. Die neue App hingegen ist nativ für Windows entwickelt worden, was die neue Lösung laut Whatsapp schneller und auch reaktionsschneller machen ...

