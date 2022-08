London (www.anleihencheck.de) - Der seit langem erwartete starke Anstieg der Inflation ist nun rund um den Globus Wirklichkeit geworden, so Tom Crowe, Senior Real Estate Analyst, UK, und Stephan Schanz, Senior Real Estate Analyst, Europe, von abrdn.Die Verbraucherpreisinflation (VPI) in Großbritannien sei im April auf 9% gestiegen, den höchsten Stand seit 1982. In der Eurozone habe die VPI im April mit 7,5% den höchsten Stand seit der erstmaligen Erhebung erreicht. Dieser starke Anstieg gehe auf eine Reihe von Faktoren wie die Lieferkettenstörungen und die Energiepreise zurück. Die Zentralbanken würden sich nun sorgen, dass die seit beinahe zehn Jahren verfolgte lockere Geldpolitik die aktuellen Preissteigerungen verstärke. Dieser Inflationsschub dürfte sich länger hinziehen, als bislang vermutet, denn die beständig höheren Kosten würden nun nach und nach auf die Verbraucher abgewälzt. ...

