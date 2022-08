Mit einem Mega-Kursziel für Thyssenkrupp sorgt die Credit Suisse am Mittwoch für Aufsehen. Mehr als verdreifachen könnte sich der Kurs des MDAX-Konzerns demnach. An der Börse sorgt der Optimismus der Schweizer Bank allerdings nicht für Rückenwind, die Aktie verliert im schwachen Marktumfeld vielmehr rund vier Prozent an Boden.Thyssenkrupp biete im Sektor das beste Chance-Risiko-Verhältnis, meint Credit-Suisse-Experte Carsten Riek. Begründung: Das Portfolio der Produkte und Dienstleistungen sei spätzyklisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...