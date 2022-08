Konservative Value-Aktien sind seit den Kursverfällen an den Börsen in aller Munde. Diese finden sich vorrangig im Nahrungsmittelbereich. Welche dieser Aktien haben noch spannende Potenziale und können vielleicht sogar in dieser schweren Zeit eine anschauliche Rendite bringen? Von Johann Werther. Im aktuellen Umfeld sind viele Depots stark unter die Räder gekommen. Der Grund ist zumeist, dass Tech-Aktien in den letzten Jahren immer verstärkter Einzug ...

