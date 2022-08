Die Phytocann Group, ein vertikal integriertes Unternehmen und CBD-Vorreiter in Europa, gibt eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Pharmasimple bekannt, das an der Euronext Growth Paris notiert und Branchenführer in Belgien ist. Diese strategische Verbindung läutet ein neues Zeitalter für den Vertrieb von Cannabisprodukten in Apotheken ein.

Pharmasimple freut sich über den Erwerb eines fünfprozentigen Anteils an der Phytocann Group für einen Betrag von 5 Millionen Euro.Über die sich ergänzenden Expertisen und Kompetenzen hinaus legt diese Kapitalerhöhung mittelfristig den Grundstein für einen Börsengang.

Auch der Bereich Forschung und Entwicklung ist von besonderer Bedeutung. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits an neuen Produktsortimenten und der Einführung neuer Produkte. Pharmasimple, lange Zeit Marktführer im Bereich der Online-Apotheken, befindet sich seit mehreren Monaten in einem geschäftlichen Wandel durch die Diversifizierung seines Netzes stationärer Apotheken. Von den 200 Apotheken, die das Unternehmen bis 2025 eröffnen möchte, wurden 14 bereits eröffnet und 15 weitere Eröffnungen sind für 2022 geplant.

Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft wird Pharmasimple einer Reihe einzigartiger Produkte wie CBD-Öle und Kosmetik einführen können. Es ist hervorzuheben, dass die zur Phytocann Group gehörenden Marken (Harvest Laboratoires, Ivory, Easy Weed, Herboristerie Alexandra usw.) sowohl in Geschäften als auch auf der Website von Pharmasimple vertrieben werden.

Da der Online-Verkauf von CBD für die Phytocann Group von entscheidender Bedeutung ist, ermöglich diese Partnerschaft uns die Nutzung gemeinsamer Synergien, sodass wir unsere Online-Präsenz intensivieren und erweitern können. Immer bestrebt, herausragende Produkte zu entwickeln und anzubieten, laufen derzeit Untersuchungen und Tests für neue Produktinnovationen basierend auf CBD und anderen nicht-psychotropen Cannabinoiden.

Diese Kapitalbeteiligung profitiert vom bestmöglichen Zeitpunkt mit Blick auf die Expansion der Phytocann Group und die Öffnung des Marktes für medizinisches Cannabis in Europa und ist damit ein Zeichen für einen echten Mehrwert für Pharmasimple.

Der Vertrieb in Apotheken und Drogerien war eine große Herausforderung. Überdies stärkt dies die Positionierung und DNA einer zu 100 vertikal integrierten Gruppe, von der Produktion bis zum Vertrieb.

Wenn Sie weitere Informationen oder ein Interview mit einer Führungskraft der Phytocann Group wünschen, wenden Sie sich bitte an die Presseabteilung: sbotton@stepconseil.com

Samuel BOTTON: +33 (0)6 84 79 99 61 sbotton@stepconseil.com