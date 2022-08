Berlin (ots) -- Top Liste: Die bevorzugten FKK-Campingplätze deutscher Camper- Top Qualität: Die besten FKK-Campingplätze- Last Minute: Die letzten freien FKK-Plätze für den SommerCampingurlaub boomt und steht auch bei Freunden der Freikörperkultur ganz weit oben auf der Reiseliste. Das zeigt auch die aktuelle Auswertung*) von PiNCAMP (https://www.pincamp.de/), dem Camping-Buchungsportal des ADAC: Knapp 400.000 Mal wurden im letzten Jahr FKK-Campingplätze und Themenseiten auf pincamp.de aufgerufen. Allein 43% der Aufrufe entfielen dabei auf Kroatien. Die weiteren Lieblingsziele für FKK-Fans liegen in Deutschland und Frankreich.Top Liste: Die bevorzugten FKK-Campingplätze der PiNCAMP NutzerVon den insgesamt 135 bei PiNCAMP gelisteten FKK-Campingplätzen sind 79 ausschließlich für FKK-Jünger reserviert und 56 haben zumindest Teilbereiche für FKK freigegeben. Die meisten FKK-Campingplätze befinden sich in Frankreich (33), Deutschland (25) und Kroatien (17). In der Gunst der PiNCAMP Nutzer haben die kroatischen FKK-Plätze die Nase vorn. Von den 10 FKK-Campingplätzen mit den meisten Aufrufen auf pincamp.de kommen acht Plätze aus Kroatien und zwei aus Deutschland.1. Camping Polari (Kroatien)2. Camping Kovacine (Kroatien)3. Naturist Camping Ulika (Kroatien)4. Regenbogen Prerow (Deutschland)5. Koversada Naturist Park (Kroatien)6. FKK-Camping Valalta (Kroatien)7. Naturist Solaris Camping Resort (Kroatien)8. Skrila Sunny Camping (Kroatien)9. Naturist Bunculuka Camping Resort (Kroatien)10. Nordseecamping Hooksiel (Deutschland)FKK-Campingplätze in Kroatien überzeugen mit hoher QualitätKroatien liegt nicht nur im Ranking der FKK-Campingplätze mit den meisten Aufrufen vorn, auch qualitätsmäßig kommen Liebhaber der Freikörperkultur hier mit durchschnittlich 3,8 Sternen nach ADAC Klassifikation auf ihre Kosten. Mit dem FKK-Camping Valalta in Rovinj verfügt Kroatien europaweit über den größten 5-Sterne ADAC Superplatz mit reinem FKK-Fokus. Zudem befindet sich mit Camping Polari ein weiterer ADAC Superplatz mit FKK-Bereich in Kroatien. Aber auch Spanien begeistert FKK-Camper mit dem 5-Sterne Superplatz Camping El Templo del Sol. Die FKK-Campingländer Frankreich und Deutschland landen mit durchschnittlich 3,4 bzw. 3,1 Sternen qualitätsmäßig im guten Mittelfeld.Last Minute: Hier finden Sie die letzten freien FKK-Plätze für den SommerBei PiNCAMP finden sich über 200 FKK-Campingplätze und Strände (https://www.pincamp.de/campingthemen/fkk), auf denen man hüllenlos entspannen kann, eine Vielzahl davon ist sofort buchbar. Uwe Frers, PiNCAMP Campingexperte, betont: "Unsere Buchungszahlen zeigen, dass es Camper in diesem Jahr wieder deutlich stärker in den Süden zieht und vor allem Kroatien ein heiß begehrtes Ziel ist. Daher ist auch eine Vorausbuchung auf FKK-Campingplätzen insbesondere jetzt für die letzten Wochen der Hauptsaison unerlässlich, um sich einen der noch verfügbaren Standplätze zu sichern!" Bei PiNCAMP finden Camper immer noch freie FKK-Campingplätze in Kroatien (https://www.pincamp.de/campingthemen/fkk/kroatien) und Deutschland (https://www.pincamp.de/campingthemen/fkk/deutschland) - einfach Wunschdatum eingeben und freie Restplätze entdecken.Hinweis*) In die Auswertung eingeflossen sind nur die Campingplätze, die auf dem Campingplatz selbst FKK-Camping ganz oder in einem Teilbereich des Platzes anbieten. Zusätzlich finden sich auf pincamp.de unter dem Filter FKK noch weitere Campingplätze, die FKK an einem Strandabschnitt erlauben. Diese wurden für die Auswertung nicht berücksichtigt. Das Ranking der Top-Liste kommt durch den Abgleich der Profilaufrufe aus der Campingsaison 2021 zustande.Service- Liste: Top 5 FKK-Campingplätze in Deutschland, Frankreich und Kroatien (https://drive.google.com/file/d/1206DFmZKiCB1Dne1_sG9CX2JKjtaN9h3/view?usp=sharing)- Download: Pressemitteilung, Fotos, Dokumente und Abbildungen (https://drive.google.com/drive/folders/1zcsZ9fZsa4cfORPeaGq76MyF0jbI75Dv?usp=sharing)- Pressebereich: PiNCAMP Pressebereich (https://www.pincamp.de/unternehmen/presse/)- Zahlen und Fakten: PiNCAMP Statistik-Service (https://www.pincamp.de/unternehmen/camping-statistik)Rechtlicher HinweisAlle Rechte liegen bei der ADAC Camping GmbH. Veröffentlichung erlaubt unter Nennung der Quelle (Print: www.pincamp.de, Online: Link auf https://www.pincamp.de).Über PiNCAMPPiNCAMP (www.pincamp.de) ist die digitale Campingplattform der ADAC SE. Das Portal listet alle Inhalte des ADAC und insgesamt mehr als 11.000 Campingplätze in 38 Ländern in ganz Europa sowie mehr als 50.000 persönliche Camperbewertungen aus erster Hand. PiNCAMP kombiniert Expertise, Inspiration und Einfachheit. Mit jährlichen Campingplatz-Inspektionen und objektiven Bewertungen von Experten vor Ort im Rahmen der ADAC Klassifikation erhält der Camper eine sichere Grundlage für die Buchung des nächsten Urlaubs. Die Plattform finanziert sich u.a. über B2B-Services für Betreiber. Verbraucher nutzen PiNCAMP kostenfrei. Geleitet wird das Berliner Unternehmen von Tourismus- und Startup-Experte Uwe Frers.Pressekontakt:Thomas Reimann, +49 163 555 8400, presse@pincamp.deOriginal-Content von: PiNCAMP powered by ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143896/5299403