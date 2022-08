Dow Jones: Crashgefahr!?

Anzeige / Werbung Die Dow/GDP-Ratio ist auf einem historischen Höchstwert Ob eine am Aktienmarkt gehandelte Bewertung völlig entrückt ist lässt sich unter anderem mit einem Blick auf das Verhältnis zum GDP des jeweiligen Währungsraums besser einordnen. Und hier schrillen die Alarmglocken für den US-Aktienmarkt gehörig. Zuletzt hatten wir in der Dow/GDP-ratio den mit Abstand höchsten Wert aller Zeiten. Viel höher noch, als vor der großen depressiven Seitwärtsphase in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts, auch deutlich größer, als vor der 2000er-Baisse und ebenfalls weit über dem Level, welches die Ratio 2007 vor dem Platzen der Häusermarktblase hatte. Ob es eine große, weitere Korrekturwelle geben wird oder es lediglich in einer breit gefächerten Seitwärtsphase mündet, lässt sich nicht seriös sagen. Jedoch sind bei der gegenwärtigen Ausgangslage auch wieder Shortchancen durchaus eine attraktive Gelegenheit. Passende Produkte für die Umsetzung dieser und anderer Trading-Situationen finden Sie auf der Webseite von Morgan Stanley: http://www.zertifikate.morganstanley.com/ Weitere Artikel und Informationen rund um Trading finden Sie hier: https://www.realmoneytrader.com/ Enthaltene Werte: US2605661048

