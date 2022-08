Bed Bath & Beyond sorgt erneut für Furore. Nachdem die Meme-Aktie am gestrigen Dienstag teilweise mit einem Plus von mehr als 70 Prozent aufleuchtete (DER AKTIONÄR berichtete) , scheinen sich diese Kurskapriolen auch am Mittwoch fortzusetzen. Im frühen Handel steht der Titel bei hohem Handelsvolumen erneut ganz weit oben auf den Gewinnerlisten.Bed Bath & Beyond hat im August bereits fünf Tage mit Kursgewinnen von mehr als 20 verzeichnet und beendete den Dienstag mit einem Plus von fast 30 ...

