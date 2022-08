Berkshire Hathaway mit neuen Investitionen! - Inflationszahlen aus Großbritannien

Werbung



Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal eine große Wette auf den Auto- und Hauskreditgeber Ally Financial abgeschlossen, während er seine Anteile am iPhone-Hersteller Apple trotz der Anzeichen für eine wirtschaftliche Abschwächung der Verbraucher erhöhte. Die Investitionen, zusammen mit dem Kauf von Aktien des Video-Streaming-Dienstes Paramount Global und der Ölkonzerne Occidental Petroleum und Chevron zeigen, dass Buffett und sein Investmentteam weiterhin auf die US-Wirtschaft setzen, auch wenn die Federal Reserve zurzeit eine Reihe von starken Zinserhöhungen einleitet. Berkshire hat seine Position in Ally Ende Juni auf 30 Mio. Aktien im Wert von 1 Mrd. US-Dollar mehr als verdreifacht, wie aus einer am Montag veröffentlichten Wertpapiereinreichung hervorgeht. Das macht Buffetts Investmentgruppe mit einem Anteil von 9,7 Prozent zu einem der größten Aktionäre des Kreditgebers.





Die Konsumpreise in Großbritannien sind im Juli auf 10,1 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen und markieren somit die schnellste Wachstumsrate in Großbritannien seit 1982. Gerade die gestiegenen Lebensmittelpreise lies die Inflation das erste Mal seit 40 Jahren auf einen zweistelligen Wert ansteigen. Dennoch ist weiter eine Steigung der Inflation bis in den Herbst herein zu erwarten, denn dann wird die Obergrenze für die Energierechnungen der Haushalte zurückgesetzt.

