KATEK SE: Zukauf der SigmaPoint erfolgreich abgeschlossen - ab sofort KATEK mit starker Präsenz auf dem nordamerikanischen Kontinent München, 17. August 2022 - Die börsennotierte KATEK SE schließt den Zukauf der SigmaPoint Technologies Inc. mit dem Closing vom 16. August 2022 erfolgreich ab. Damit gehört der kanadische Anbieter von High-Value-Electronics zu 100 Prozent zur KATEK-Gruppe. Mit dem Zukauf hat die Nummer Drei der europäischen Elektronikdienstleister aktuell 20 Tochtergesellschaften und unterhält neben Europa und Asien nun auch eine Präsenz auf dem nordamerikanischen Kontinent. SigmaPoint ist mit rund 280 Mitarbeitenden einer der führenden Elektronik-Dienstleister in Kanada. Neben den Branchen Medical, Industrial Controls, Embedded Electronics und IoT erschließt SigmaPoint für KATEK neue Märkte im Bereich Homeland Security & Defense. Das Unternehmen plant mittelfristig nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von über 100 Mio. USD und profitiert derzeit stark vom Reshoring-Trend in Nordamerika, der durch die aktuellen Unterbrechungen der Lieferketten aufgrund der Pandemie und von wirtschafts- und geopolitischen Spannungen getrieben wird. Schon heute ist SigmaPoints größter Kunde in Nordamerika gleichzeitig einer der Top 5 Kunden von KATEK in Europa. Dies wird unter anderem zu signifikanten Vorteilen für beide Unternehmen am Beschaffungsmarkt führen. "SigmaPoint freut sich darauf, die globale Reichweite von KATEK in Nordamerika zu erweitern. Unsere ergänzenden Fähigkeiten und die schlanke Unternehmenskultur sind ein enormer Vorteil, um den Reshoring-Trend zu unterstützen", erklärt Dan Bergeron, CEO von SigmaPoint. "Erst letzte Woche konnte die KATEK im Rahmen der Halbjahresberichterstattung die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 auf mehr als 615 Mio. EUR anheben. Durch die Erstkonsolidierung ergibt sich ein zusätzliches Upside-Potenzial in Höhe von rund 20 Mio. EUR", erklärt Johannes Fues, CFO der KATEK SE.

Über KATEK Die KATEK-Gruppe ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw. Elektronikdienstleistungen anbietet. Die KATEK-Gruppe beschäftigt derzeit über 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland und Osteuropa. CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com/.

