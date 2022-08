Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat auf Wochensicht weitere 2,1% zulegen und die Outperformance ggü. dem DAX seit dem Start Ende 2015 auf nunmehr 17,5 Prozentpunkte ausbauen können. Im laufenden Jahr hat der deutsche Leitindex mit aktuell knapp 14% doppelt so viel an Wert verloren wie unsere Trader. Das kann sich sehen lassen. Erfreulich ist zudem, dass wir nun endlich wieder aktuelle Kurse vorliegen haben und das Indexzertifikat auf unser Dachwikifolio damit an der Börse auch wieder handelbar ist.Bei unseren Depotwerten gab es in dieser Woche zahlreiche ...

