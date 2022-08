Die abgelaufene Handelswoche war von einer wieder steigenden Zuversicht der Investoren geprägt, dass das Ausmaß der Zinserhöhungen in den USA geringer ist als bislang erwartet. In diesem relativen "Risk-on-Modus" schlossen die Aktienmärkte freundlich, der US-Dollar gab leicht gegen den Euro nach und die Edelmetalle hatten Rückenwind. In diesem Umfeld legten First Majestic Silver und Yamana Gold am deutlichsten zu, während Endeavour Silver und Hecla Mining per saldo nachgaben.Das Themendepot Edelmetalle konnte in der abgelaufenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...