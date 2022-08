Straubing (ots) -



Mit jedem einzelnen, der schockiert nach Russland zurückkehrt, mit jedem Soldaten, der traumatisiert nach Hause kommt, mit jeder Mutter, die um einen Gefallenen trauert, werden Zweifel an der Kreml-Propaganda genährt. Darum ist es so wichtig, nun bei der militärischen Unterstützung für Kiew nicht nachzulassen. Um den Preis, den Wladimir Putin für eine Fortsetzung des Krieges zu zahlen hat, in die Höhe zu treiben. Der Kremlchef muss selbst zur Überzeugung gelangen, dass es für ihn vorteilhafter ist, den Krieg zu beenden, statt ihn fortzusetzen. Dieser Punkt jedoch ist offensichtlich noch nicht erreicht. Gleichwohl ist es kein Fehler, sich schon jetzt mit Wolodymyr Selenskyj über mögliche Kompromisslinien zu unterhalten.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5299518

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de