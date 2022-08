Leichte Herabstufung - in einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,75 %-Anleihe der Schlote Holding GmbH (WKN A2YN25) als "durchschnittlich attraktiv" mit 3 von 5 möglichen Sternen. Somit wird Anleihe von den KFM-Analysten schlechter bewertet als in den Vorjahren.

Das hat unter anderem mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu tun, die die Entwicklung der Schlote Holding GmbH in den Jahren 2020 und 2021 stark geprägt haben. Die aktuelle Situation der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, welche erheblich durch den Ukraine-Krieg, die einhergehenden Lieferproblematik und die gestiegenen Preise für Energie und Logistik beeinflusst ist, stellen weitere Herausforderungen für die Unternehmensentwicklung der Schlote-Gruppe dar. Trotz der erfolgswirtschaftlichen Verluste konnte die Schlote-Gruppe durch die Unterstützung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) das bilanzielle und wirtschaftlich Eigenkapital halten. Vor allem aber die Aufrechterhaltung der Liquidität konnte somit realisiert werden, berichten die Analysten. Die Schlote Holding GmbH geht von einer zunächst leichten Erholung bei den Kundenabrufen aus, zumal die Anfragen im Bereich Hybrid- und E-Mobilität stetig steigen. Wenn dies gemeinsam mit den realisierten Prozessoptimierungen und daraus folgenden Effizienzverbesserungen erfolgt, erwarten die KFM-Analysten in absehbarer Zeit wieder eine Normalisierung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Schlote-Gruppe. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 23,40% p.a. (auf Kursbasis von 72,00% am 17.08.2022 an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...