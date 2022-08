Taipei (ots/PRNewswire) -GIGABYTE, die weltweit führende Computermarke, hat die kreative Gemeinde seit Markteinführung Anfang des Jahres mit seinen komplett neu gestalteten Laptops der AERO-Serie begeistert. Der AERO 16 Creator Laptop wurde speziell für Grafikdesigner, Videobearbeiter und Fotografen entwickelt und bietet X-Rite-zertifizierte und Pantone®-validierte (Delta E<1) Farbgenauigkeit. In Kombination mit dem nahezu rahmenlosen 4K+ OLED-Display und dem VESA-zertifizierten DisplayHDR 500 True Black bietet das AERO 16 Notebook lebensechte Farben, die die Inspirationen der Kreativen zum Leben erwecken.Um diesen kreativen Vorsprung mit anderen zu teilen, lädt GIGABYTE die gesamte Community ein, am AERO 16 Relay Challenge (https://bit.ly/GIGABYTE-AERO16-Laptop-Relay-Challenge) teilzunehmen und die Freude an Farbe und Kreativität auf sozialen Plattformen zu teilen. Die Kampagne wird mit der Color Relay Challenge (https://bit.ly/GIGABYTE-AERO-16--Color-challenge)eingeleitet. Ab dem 10. August sind die Teilnehmer eingeladen, den Instagram AR-Filter mit dem Thema AERO 16 (https://bit.ly/GIGABYTE-AERO-16-Color-Relay-Challenge-Filter) anzuwenden und die Aufgaben zu erfüllen, um die Chance auf tolle Preise zu erhalten.Die Kampagne wird später von der Creativity Relay Challenge abgelöst. GIGABYTE wird mit mehreren weltbekannten Content-Entwicklern zusammenarbeiten, darunter Asia Ladowska, Carles Dalmau, Elenamics, Elliot Ulm und Li Cambon. Die kreativen Talente werden in zwei Teams aufgeteilt, die jeweils ein Kunstwerk im Staffelformat zu den Themen Echtheit und Freiheit schaffen werden. Jedes Talent wird mit dem AERO 16 Laptop arbeiten und dank seiner hohen Leistung und perfekten Farbgenauigkeit seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ab dem 23. August kann jeder die Offizielle Facebook-Seite (https://bit.ly/AORUS-Fanpage) besuchen und für sein Lieblingskunstwerk abstimmen, um die Chance zu haben, einen AERO 16 Laptop mit dem Gewinnerdesign zu gewinnen.Weitere Informationen über die Kampagne finden Sie unter https://bit.ly/GIGABYTE-AERO16-Laptop-Relay-ChallengeFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1877062/image_5013704_38340931.jpgPressekontakt:Jessica Yu,jessica.yu@gigabyte.com,+886-02-8912-4000 #1575Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151871/5299523