Brixton Metals meldet Top-Bohrergebnisse von seinem Thorn-Gold-Kupfer-Projekt in British Columbia. Die Aktie legt daraufhin kräftig zu.

Brixton Metals: Weite Kupfermineralisierung auf Camp Creek

Brixton Metals (0,15 CAD | 0,11 Euro; CA11120Q3026) hat starke Bohrergebnisse von seinem Thorn-Gold-Kupfer-Projekt im Norden der kanadischen Provinz British-Columbia gemeldet. Dabei kam das Bohrloch THN22-201 auf 0,40% Kupfer über eine bemerkenswerte Länge von 967,71 Meter, also fast einem Kilometer. Einzelne Abschnitte wiesen zwischen 0,60% und 1,02% Kupfer auf und kamen auf Längen von 128 bis 492,71 Meter. Die vom Kupfer dominierte Porphory-Mineralisierung in dieser Camp Creek-Zone der Liegenschaft ist laut Unternehmensangaben offen in alle Richtungen - inklusive der Tiefe. CEO Gary Thompson geht davon aus, dass es sich bei diesem Bohrziel ...

