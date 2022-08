Seit den Jahrestiefs Mitte Juni befinden sich die Aktienmärkte im Aufwärtskurs. Doch Profianleger:innen halten an ihren Wetten auf fallende Kurse fest. Die größten Short-Wetten entfallen auf die IT- und die Autobranche. Ist die Rallye bald vorbei? Nach monatelangem Abwärtstrudeln befinden sich die Kurse an den Aktienmärkten seit Mitte Juni 2022 wieder auf dem Weg der Erholung. Aber ist die Sommer-Rallye nachhaltig? Profis zweifeln ...

