Mit Kriegsausbruch in der Ukraine wurde auch an den Börsen zunächst alles auf den Kopf gestellt. Viele Anleger flüchteten sich in vermeintlich sichere Titel und Blue Chips waren wieder deutlich stärker gefragt, während eher riskante Wachstumstitel mit Verkaufsdruck zu kämpfen hatten. Doch das Blatt scheint sich schon wieder gewendet zu haben.Nach dem einen oder anderen Großauftrag sowie nicht ganz katastrophalen Zahlen im vergangenen Quartal konnte etwa Plug Power (US72919P2020)) sich wieder deutlich in Richtung Norden bewegen. Nach einer kleinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...