TEMECULA, Kalifornien, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group ("Gruppe") von Nikkiso Cryogenic Industries, einem Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich bekannt zu geben, dass Cody Patrick zum OEM Direct Sales Manager bei Nikkiso ACD, Teil der Geschäftseinheit Kryopumpen von Nikkisos Clean Energy & Industrial Gases Group, ernannt wurde.



Cody Patrick erwarb am Texas A&M College of Engineering einen Abschluss im Studiengang "Industrial Distribution". Mit seiner Ausbildung und Erfahrung im Bereich Kryopumpen für den Industriegasmarkt ist er der ideale Kandidat, um das Wachstum des Unternehmens auf dem US-Markt zu unterstützen. Er wird Geschäftsstrategien und -chancen managen und entwickeln sowie an der Entwicklung von Schulungs- und Ausbildungsprogrammen für die Kunden der Gruppe mitwirken. Cody Patrick wird in Houston tätig sein und direkt an Ian Guthrie, Business Line Manager für den Bereich Kryopumpen der Gruppe, berichten.

"Mit seinem großen Engagement und seinem Verständnis des Kryopumpenmarkts freuen wir uns, Cody Patrick in der Gruppe willkommen heißen zu können", so Daryl Lamy, Präsident und CEO der Pumpensparte der Gruppe. "Wir freuen uns auf seine Unterstützung, weitere Gelegenheiten in diesem Markt zu ergreifen."

Mit dieser Neueinstellung setzt Nikkiso seine Bestrebungen fort, sowohl global als auch lokal für seine Kunden präsent zu sein.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES



Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com.

