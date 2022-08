Beijing (ots/PRNewswire) -Dank der florierenden Pfirsichindustrie genießen die örtlichen Landwirte im Kreis Menyin in der ostchinesischen Provinz Shandong im Sommer sowohl das süße Pfirsicharoma als auch ein stattliches Einkommen.Aufgrund der günstigen geografischen Bedingungen hat sich Mengyin seit den 1980er Jahren der Pfirsichindustrie verschrieben. Vierzig Jahre später ist Mengyin zu dem größten Bezirk des Landes in Hinblick auf Anbaufläche und Pfirsichproduktion geworden.Die Pfirsichindustrie in Mengyin hat sich auf hohem Niveau entwickelt. Durch die Einrichtung wissenschaftlicher Forschungsplattformen zum Thema Pfirsich, die Ausbildung professioneller Landwirte und die Anwendung wissenschaftlicher Methoden hat das Land 500.000 mu (ca. 33.333 Hektar) an hochwertigen Pfirsichkulturen entwickelt.Um der dynamischen Marktnachfrage gerecht zu werden, hat Mengyin seine Anbaustruktur für Pfirsiche ständig angepasst und optimiert. Jedes Jahr werden 2 bis 4 neue Sorten in der gesamten Region gefördert. Vom zeitigen Frühjahr bis zum Winteranfang werden 200 Sorten Mengyin-Pfirsiche auf dem Markt angeboten.Dank der Partnerschaft mit der E-Commerce-Plattform Taobao hat sich der Mengyin-Qualitätspfirsich in China und auf den Überseemärkten wie Singapur, Bangladesch, Indonesien, Malaysia, Indien, Russland und Japan mit täglich über 80.000 E-Commerce-Geschäften viral entwickelt.Die zunehmende Beliebtheit von Honigpfirsichen hat zu einer rasanten Entwicklung von Transport, Logistik, Lagerung, Verarbeitung und ländlichem Tourismus in der Region geführt, in der über 100.000 Menschen ihr Glück suchen.Neben den Bemühungen um die Förderung der Pfirsichindustrie fördert der Landkreis auch den ländlichen Tourismus, der jährlich mehr als 2 Millionen Touristen anzieht und einen industriellen Wert von über 1 Milliarde Yuan (etwa 147,23 Millionen US-Dollar) generiert.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/329537.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1879697/image1.jpgPressekontakt:Gao Jingyan,86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5299548