Watts Water Technologies, Inc. einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Produkten und Lösungen für die Sanitär-, Heizungs- und Wasserqualitätsbranche hat die Verifizierung für das Programm WAVE: Water Stewardship Verified des Water Council erfolgreich abgeschlossen. Dies belegt, dass das Unternehmen die wasserbezogenen Risiken im gesamten Unternehmen bewertet, die größten wasserbezogenen Auswirkungen anhand glaubwürdiger wasserbezogener Daten identifiziert und bewährte Verfahren zur Verbesserung der Leistung im Bereich der Water Stewardship umgesetzt hat.

Im Rahmen des WAVE-Verfahrens hat Watts acht seiner Standorte mit dem höchsten Wasserrisiko aus gewählt, die Wassereinzugsgebiete ermittelt, in denen das Unternehmen tätig ist, eine Wasserbilanz erstellt, um mehr über seine Wasserzu- und -abflüsse zu erfahren, und die Gemeinden im Umfeld der ausgewählten Standorte einbezogen.

Daraufhin ergriff Watts eine Reihe von Maßnahmen auf lokaler und globaler Ebene, um den Wasserverbrauch zu senken, die Wiederverwendung zu erhöhen, die Wasserqualität zu verbessern und negative Auswirkungen flussaufwärts und flussabwärts zu verringern. Dazu gehörten die Ausweitung der Wassermessung, ein fortgesetztes Engagement in den Gemeinden und standortspezifische Projekte. Außerdem hat das Unternehmen seine Unternehmensrichtlinien für Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit aktualisiert, um sein Ziel zu unterstreichen, den lokalen und globalen Umgang mit Wasser in seinen Anlagen und in den Gemeinden, in denen es tätig ist, durch die Einbindung von Stakeholdern und Partnerschaften zu fördern.

"Durch unsere Teilnahme am Programm "WAVE: Water Stewardship Verified" sind wir in der Lage, Wasser als gemeinsame Ressource besser zu verstehen und eine kommunale Sichtweise zu entwickeln, wenn wir über Wassernutzung und unsere Position in diesem System nachdenken", so Robert J. Pagano Jr., President, Chief Executive Officer und Chairperson of the Board bei Watts. "Wir wissen, dass wir einen größeren Einfluss auf das gesamte Wassereinzugsgebiet ausüben können, wenn wir über unseren eigenen Fußabdruck hinausblicken, und wir freuen uns, dass wir die WAVE-Verifizierung erhalten haben, um unsere Stewardship-Bemühungen fortzusetzen."

Aufgrund der Unternehmensgruppe ist Watts Water Technologies, Inc. ein globaler Hersteller mit Hauptsitz in den USA, der eine der umfangreichsten Produktlinien für Sanitär-, Heizungs- und Wasserqualitätsprodukte der Welt anbietet. Die Tochtergesellschaften und Marken des Unternehmens bieten innovative Lösungen in den Bereichen Sanitär, Heizung und Wasserqualität für gewerbliche, private und industrielle Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.watts.com.

