20 % organisches Wachstum im ersten Halbjahr lassen die Konkurrenz, welche in Form von ENVISTA und NOBLE BIOCARE nur 2 % schafften, verblassen. STRAUMANN fährt unter Vollauslastung. In allen drei Geschäftsbereichen - Zahnersatz (Implantate), digital unterstützte Angebote und Zahnkorrekturen (Kieferorthopädie) - erreichte das Dentalunternehmen prozentual zweistellige Zuwachsraten. Das Halten der EBIT-Marge um 28 % ist im aktuellen Kostenumfeld stark. Und dennoch kostete die Meldung 10 % im Börsenwert. Grund: 15 % Wachstum im zweiten Quartal deuten weniger Dynamik an. Zugleich wird die Margenprognose von 26 % für das Gesamtjahr als enttäuschend eingestuft. Erwartet wurde eine Prognoseerhöhung. KGV 35 für 2023 sind zwar ambitioniert, entsprechen aber glatt einer halbierten Gewinnbewertung innerhalb eines Jahres. Somit halten wir unsere Kaufempfehlung für STRAUMANN aufrecht.



