Hamburg (ots) -Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY veranstaltete am 24. Juni ein Event mit ihren Kunden und Partnern zu den Themen Arbeitgeberattraktivität, Arbeitgebermarketing, Mitarbeiter-Recruiting, -Bindung, -Motivation und Unternehmensführung. Unter den Rednern an diesem Abend befand sich auch der ehemalige Profifußballspieler Michael Ballack, der die Themen Leadership aus Zeiten des Spitzensports, Führung, Motivation und den Umgang in Stress-Situationen thematisierte. Mit dieser ersten Veranstaltung und dem großen Erfolg geht der TOP Arbeitgeberkongress bald in die nächste Runde.Geschäftsführer Randolph Moreno Sommer: "Das Ziel des TOP Arbeitgeberkongress war es, mittelständischen Unternehmen die Top-Arbeitgeber-Strategien aufzuzeigen, um immer genügend qualifizierte Mitarbeiter zu finden, diese schnellstmöglich in die Produktivität zu bringen und langfristig an das Unternehmen zu binden. So können sich die Unternehmen in der heutigen Zeit als Arbeitgeber von ihren Mitbewerbern abheben."Die Veranstaltung fand sowohl live als auch online statt. Die geladenen Personen vor Ort hatten die Möglichkeit, neben den Vorträgen auch Workshops zu besuchen. Ihren Mitarbeitern bot sich die Chance, das Event online zu verfolgen.Nach dem Vortrag von Gastredner Michael Ballack sagte Geschäftsführer Felix Anrich: "Wir freuen uns sehr, dass wir Michael Ballack für unsere Veranstaltung gewinnen konnten. Für mich war es ein wirklich bewegender Vortrag. Er hat uns einen Rückblick auf seine Profikarriere gegeben und gleichzeitig den Zusammenhang zwischen dem Spitzensport und den KMUs hergestellt. Für unsere Gäste ist das ein Mehrwert, den sie bestimmt gern mit nach Hause nehmen."Gastredner Michael Ballack beschäftigt sich aktuell verstärkt mit dem Unternehmertum und war am 25. April bei der Start-up-Show "Die Höhle der Löwen" dabei, um den Investoren seine Geschäftsidee zu präsentieren. In seinem Vortrag gelang es ihm, eine Vorstellung davon zu geben, wie er seine eigene unternehmerische Erfahrung mit seiner Zeit im Profifußball in Einklang bringt. Der Vortrag des ehemaligen Profisportlers stieß bei den Unternehmern auf großes Interesse.Randolph Moreno Sommer resümierte am Ende der Veranstaltung: "Ich kann jetzt schon sagen, dass unser Event ein voller Erfolg war. Wir hatten zum einen die Absicht, handfestes Wissen zu vermitteln. Zum anderen wollten wir eine Gelegenheit zum Austausch unter den Teilnehmern bieten. Das ist rundum gelungen." Felix Anrich ergänzte: "Die Teilnehmer haben von der Veranstaltung profitiert und können die gewonnenen Einsichten nun in ihren Unternehmen umsetzen."