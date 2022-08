Nach Aussage von SMC-Research habe die 3U Holding AG im zweiten Quartal die wesentlichen Kennzahlen deutlich verbessert. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung hebt der SMC-Analyst Adam Jakubowski die wieder erhöhte Wachstumsdynamik der Software-Tochter weclapp hervor, während die diesjährige Gewinnerwartung durch den im Juni gemeldeten vollständigen Verkauf eines Immobilienprojekts gestützt werde.

3U habe den Umsatz im ersten Halbjahr um 22 Prozent auf 33,4 Mio. Euro gesteigert und dies für eine überproportionale Ergebnisverbesserung genutzt: Das EBITDA habe sich um 27 Prozent auf 5,8 Mio. Euro und das EBIT um 32 Prozent auf 3,4 Mio. Euro erhöht. Damit sei die Dynamik sämtlicher Kennzahlen gegenüber dem ersten Quartal deutlich gesteigert worden. Als besonders wichtig bezeichnen die Analysten, dass sich die Abnahme des organischen Wachstumstempos bei weclapp, die im ersten Quartal für Irritationen gesorgt habe, nun, wie von 3U angekündigt, tatsächlich als temporär erwiesen habe. Im zweiten Quartal sei weclapp organisch wieder um über 30 Prozent gewachsen und die Zunahme der ARR auf 16,1 Mio. Euro lasse eine Fortsetzung dieses Trends erwarten. Noch nicht in den Halbjahreszahlen enthalten sei der im Juni gemeldete vollständige Verkauf der Beteiligung an dem InnoHub-Immobilienprojekt in Würzburg, der im September vollzogen und ertragswirksam werden solle. Die Analysten erwarten hieraus einen hohen Gewinn und haben diesen in den sonstigen betrieblichen Erträgen berücksichtigt, woraus sich für 2022 eine erhöhte Gewinnschätzung ergeben habe. Hinsichtlich des Kursziels sei dies aber durch die Anpassung des Diskontierungszinssatzes an das veränderte Zinsumfeld kompensiert worden, weswegen sich dieser auf 3,60 Euro (bisher: 3,70 Euro) leicht reduziert habe. Auf dieser Basis hat SMC-Research das Urteil "Buy" für die 3U-Aktie bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.08.2022 um 8:22 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 18.08.2022 um 6:30 Uhr fertiggestellt und am 18.08.2022 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/08/2022-08-18-SMC-Update-3U-Holding_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.