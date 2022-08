DGAP-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Personalie

TAKKT AG: TAKKT AG kündigt Führungswechsel in der Position des CFO an



Stuttgart, 18. August 2022. Claude Tomaszewski, Finanzvorstand (CFO) der TAKKT AG (TAKKT), hat den Aufsichtsrat des Unternehmens Ende Juni darüber informiert, dass er seinen bis zum 31. Oktober 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern wird. In seiner Augustsitzung hat der Aufsichtsrat der TAKKT darüber beraten und arbeitet gemeinsam mit Claude Tomaszewski an einer geregelten Übergabe. Angestrebt wird eine Nachfolgelösung in diesem Jahr. Bis dahin wird Claude Tomaszewski unverändert seine Aufgaben als Finanzvorstand der TAKKT wahrnehmen.



"In den vergangenen Monaten haben wir bei TAKKT eine grundlegend neue Unternehmensstrategie erarbeitet und damit einen umfangreichen Veränderungsprozess mit weitestgehender Integration der Konzerngesellschaften auf Basis neuer Divisions und zusätzlichen Gruppenfunktionen gestartet. Um dieses Vorhaben langfristig erfolgreich umsetzen zu können, ist Kontinuität in der Führung über das Jahr 2024 hinaus notwendig. Den dafür notwendigen Führungswechsel leite ich bereits jetzt ein und werde ihn persönlich so gut wie möglich unterstützen", erläutert TAKKT-CFO Claude Tomaszewski.



"Seit Ende des vergangenen Jahres haben wir uns bei der TAKKT strategisch und organisatorisch neu aufgestellt und die Transformation zu einem stärker integrierten, kundenfokussierten und wachstumsorientierten Unternehmen vorangetrieben. Bei dieser Ausrichtung hat Claude Tomaszewski maßgeblich mitgewirkt, wofür ich ihm sehr herzlich danke", sagt Maria Zesch, CEO der TAKKT.



"Ich bedauere den Entschluss von Claude Tomaszewski sehr, respektiere aber seine Entscheidung und bedanke mich für sein bisheriges überaus erfolgreiches Wirken. Zugleich versetzt uns seine Entscheidung in die Lage, eine frühzeitige Weichenstellung vorzunehmen. Gemeinsam mit Claude Tomaszewski werden wir die Übergabe nun strukturiert angehen", sagt Thomas Schmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der TAKKT.





Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 600.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel.



Ansprechpartner:

Michael Loch Tel. +49 711 3465-8222

Simon Pfizenmayer Tel. +49 711 3465-8277

E-Mail: investor@takkt.de

