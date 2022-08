Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen deutlichen Rückschlag erlebt. Der Start war noch nahezu auf Vortagesniveau. Dann rutschte der DAX immer weiter ab. Am Ende lag er bei 13.626 Punkten. Das ist ein Minus von etwas mehr als zwei Prozent bzw. 283 Zählern. Marktidee: CropEnergies Die Aktie von CropEnergies hat im Mai einen Aufwärtstrend etabliert, der immer noch intakt ist. In den vergangenen Tagen nahm die Dynamik sogar noch einmal zu. Aus technischer Sicht rückt jetzt eine wichtige Widerstandszone in den Fokus. Die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder sogar einen deutlicheren Rücksetzer hat sich kurzfristig allerdings erhöht. Anleger sollten deswegen auch drei Zielzonen auf der Unterseite beachten. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf