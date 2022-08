Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit dem Philadelphia-FED-Index steht heute eine weitere Stimmungsumfrage des laufenden Monats zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Das Pendant der FED von New York habe mit einem massiven Rückgang um mehr als 40 Punkte auf -31,1 bereits enttäuscht. In Philadelphia sei der Stimmungsindex schon im negativen Bereich und mit einer Überraschung auf der Oberseite sei nicht zu rechnen. Vor diesem Hintergrund könnten sich Hinweise auf eine nachlassende Dynamik der konjunkturellen Entwicklung verdichten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...