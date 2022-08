Cisco kann die schwachen Erwartungen übertreffen. Für das laufende Quartal wird ein leichtes Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet. SAP trennt sich von Litmos. Das Lernmanagementsystem wird an Francisco Partner verkauft. Geberit kämpft mit dem steigenden Gegenwind am Bau. Das Umsatzwachstum soll sich im 2. Halbjahr abschwächen.Asien bewegt sich im frühen Handel am Donnerstagmorgen einheitlich im Minus. Alle Benchmarks in der Region geben ab und die Liste der Verlierer wird von den chinesischen Indizes und dem Nikkei 225 Index angeführt. Auch der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...