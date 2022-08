Pressemitteilung der SLM Solutions Group AG:

Rekordumsatz von EUR 42,5 Mio. im H1 2022 und starken Auftragseingang von EUR 22,6 Mio. im Q2 2022

Starke Nachfragedynamik sorgt für Rekordumsatz und starken Auftragseingang

- Starker Auftragseingang in Q2 2022 in Höhe von EUR 22,6 Mio., 100% höher als im Vorjahr (Q2 2021: EUR 11,3 Mio.).- Rekordumsatz für Q2 2022 von EUR 26,1 Mio., 60% höher als im Vorjahr, führt zu Rekordumsatz für H1 2022 von EUR 42,5 Mio., 34% höher als im Vorjahr. (H1 2021: EUR 31,7 Mio.).- EBITDA von EUR 1,3 Mio. Bzw. EUR -3,0 Mio. für Q2 2022 bzw. H1 2022, deutlich höher als in Q2/H1 2021 (EUR -4,1 Mio. / EUR -6,2 Mio.).- Der Auftragsbestand bleibt mit EUR 49,1 Mio. per Juni 2022 solide (Juni 2021: EUR 30,2 Mio.).- SLM Solutions bekräftigt die Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2022.

Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen") gibt die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2022 mit einer starken Auftragsdynamik und Rekordumsätzen bekannt, die zu einer deutlichen Verbesserung der Rentabilität beigetragen haben. Der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2022 belief sich auf EUR 39,4 Mio., ein Anstieg um 59 % gegenüber dem entsprechenden Zeitraum 2021 (EUR 24,7 Mio.) und spiegelt die robuste ...

