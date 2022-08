Freiberg Am Neckar und Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Geek+ verstärkt sein europäisches Partnernetzwerk durch Zusammenarbeit mit ProLog Automation, ein führender Dienstleister für Logistik-Automation in der DACH RegionGeekplus, der weltweit führende Anbieter von autonomen mobilen Robotertechnologien (AMR), und ProLog Automation, Marktführer für fahrerlose Transport-Systeme (FTS) Dienstleistungen, vereinbaren eine Servicepartnerschaft in Europa.ProLog unterstützt mit seinen Experten Geekplus AMR Lösungen bei der Inbetriebnahme und im After-Sales. Dies umfasst das komplette Service-Spektrum von Hotline-Support, Remote-Support bis hin zu Wartungen und Inbetriebnahmen. Beide Partner versprechen sich hieraus die Weiterentwicklung ihrer Geschäftsbereiche.Markus Ruck, Direktor für Projektumsetzung bei Geekplus Europe GmbH, kommentiert: "Mit ProLog Automation haben wir den optimalen Partner gefunden, um unser Angebot an Installationsleistung, Wartung und Service qualitativ hochwertig und permanent verfügbar zu machen. Dadurch sind wir in der Lage, die Nachfrage für kurzfristig realisierbare Projekte zu erfüllen und die Servicequalität mit weiteren deutschsprachigen Ansprechspartern zu steigern."Langfristig können so Servicequalität, Lieferfähigkeit und die Verfügbarkeit verbessert werden. Die Partnerschaft läuft aktuell schon in verschiedenen europäischen Ländern mit Projektimplementierungen und Serviceaufträgen."Unser angestrebtes Wachstum und die Internationalisierung unserer Service- und Integrationsdienstleistungen wird durch die Kooperation mit Geekplus weiter ausgebaut", sagt der Geschäftsführer von ProLog Automation, Markus Zipper. "Wir freuen uns, dass Geekplus, als einer der führenden AMR-Anbieter, gemeinsam mit ProLog das große Potenzial in Europa ausbaut."Geekplus, zusammen mit seinem globalen Partnernetzwerk, sammelt ständig neue Erkenntnisse über die Automasierung von Intralogistikanlagen. Diese tiefe, hochqualitative Expertise ermöglicht es Geekplus mit ausgewählten Partnern wie ProLog Automation, seine Technologie einem breiten Spektrum von Unternehmen jeder Art und Größen anzubieten.Über Geek+Geek+ ist ein globales Technologieunternehmen, das die intelligente Logistikrevolution anführt. Wir setzen fortschrittliche Robotik- und KI-Technologien ein, um flexible, zuverlässige und hocheffiziente Lösungen für Lager und Supply Chain Management zu realisieren. Geek+ genießt das Vertrauen von mehr als 500 global agierende Großkunden weltweit und ist als Weltmarktführer für autonome mobile Roboter bestens bekannt. Geek+ wurde 2015 gegründet und beschäftigt über 1500 Mitarbeiter an unseren Standorten in Deutschland, Großbritannien, den USA, Japan, Südkorea, China, Hongkong und Singapur.Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.geekplus.com/Über ProLog AutomationProLog Automation hilft Herstellern und Betreibern von fahrerlosen Transportsystemen ihre Projekte und den Service kostengünstig und termintreu zu realisieren, indem sie mit ihren FTS Experten direkt vor Ort gehen, um somit einen schnellen SOP und eine hohe Verfügbarkeit der Systeme zu haben.Viele FTS-Hersteller und Betreiber aus der Automotive- Logistik-, Lebensmittel- und Gesundheitsbranche arbeiten seit Jahren erfolgreich mit ihnen zusammen.Für mehr Informationen besuchen Sie: www.prolog-automation.dePressekontakt:Lee Turner Kodak,PR- und Kommunications-Manager,lee.kodak@geekplus.com,Tel: +49 0172 512 2909; Christian Borrmann,Marketing Manager Europa,christian.borrmann@geekplus.com,Tel: +49 0172 512 3167Original-Content von: Geek+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133638/5299661