Der Deutsche Fondsverband BVI hat Zahlen zum ersten Halbjahr 2022 vorgelegt. Erfreulich für die deutsche Fondsbranche: Trotz der Schwächephase an den Kapitalmärkten aufgrund von Inflationssorgen, des Ukraine-Kriegs und Lieferkettenproblemen, flossen den Gesellschaften netto 51,7 Mrd. Euro in Fonds und Mandaten zu. Solides AbsatzergebnisDas ist das fünftbeste Absatzergebnis für die deutsche Fondsbranche, wie der BVI konstatiert. Höhere Zuflüsse in den ersten sechs Monaten erzielte die Branche nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...