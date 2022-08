The following instruments on XETRA do have their first trading 18.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.08.2022Aktien1 US87250W2026 TD Holdings Inc.Anleihen/ETF1 US045167FP34 Asian Development Bank (ADB)2 US500769JV79 Kreditanstalt für Wiederaufbau3 DE000BHY0GK6 Berlin Hyp AG4 DE000DD5A036 DZ BANK AG5 US345370DB39 Ford Motor Co.6 XS2522879654 Swedbank AB7 US74977SDR04 Coöperatieve Rabobank U.A.8 AU3CB0290039 Macquarie Bank Ltd.9 XS2523960719 Zurich Finance [Ireland] DAC10 DE000A30VKD1 AOC Leipzig Täubchenweg GmbH11 DE000HLB76U3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB76T5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB76F4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB76V1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 IE000QUOSE01 Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF - Acc16 IE000NRGX9M3 Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF - Dist17 IE000O58J820 Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF - Acc18 IE000L2ZNB07 Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF - Dist