NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Franken belassen. Die Online-Apotheke habe hinsichtlich der Profitabilität die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das sei vor allem mit Blick auf die Bilanz des Unternehmens eine gute Nachricht, denn es benötige keine zusätzlichen Barmittel für das operative Geschäft./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 01:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2022 / 01:59 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

