Der niederländische Zahlungsdienstleister hat das erste Halbjahr hinter sich gebracht: In den Monaten Januar bis Juni wurden knapp 346 Mrd. Euro an Zahlungstransaktionen abgewickelt - ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 60 %. Doch: Beim Umsatz und Betriebsergebnis vergeht die Freude... Die Halbjahreserlöse kletterten zwar um 37 % auf rund 609 Mio. Euro und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um knapp ein Drittel auf etwa 356 Mio. Euro. Der Betriebsgewinn lag jedoch etwas unter dem Wert des zweiten Halbjahres 2021. Unter dem Strich verdiente ADYEN rund 282 Mio. Euro nach knapp 205 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. So richtig freuen kann man sich über die Zahlen nicht. Das sehen auch die Aktionäre so, die die Aktien gerade ordentlich losschlagen. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

