Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrigen Daten zur polnischen Wirtschaftsleistung waren eine negative Überraschung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das BIP-Wachstum habe sich im zweiten Quartal auf 5,30% (gegenüber dem Vorjahresquartal) verlangsamt, deutlich mehr als erwartet. Gegenüber dem ersten Quartal sei die Wirtschaftsleistung sogar um 2,30% eingebrochen. Hier spiele der Krieg in der benachbarten Ukraine eine wesentliche Rolle. Der polnische Zloty (PLN) habe gestern abgewertet und EUR/PLN schwanke seitdem um 4,7000. Obwohl Polen weniger abhängig von Energieimporten aus Russland sei als andere Länder in der Region, dürfte die Wirtschaftsentwicklung die Zinserhöhungen der Polnischen Nationalbank bremsen und eine Erholung des PLN hindern. ...

