Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis bereitet wenig Grund zur Freude. Zwar gelang zum Ende der vergangenen Woche der Sprung über die 1.800-Dollar-Marke. Doch in der laufenden Woche ging es jeden Tag bergab. Noch mehr leiden aktuell allerdings die Silberanleger. Der Silberpreis ist erneut unter die Marke von 20 Dollar gerutscht. "Fundamental ist diese Schwäche nur schwer zu erklären", sagt Markus Bußler. Der schwache Silberpreis spiegelt sich auch bei den Silberaktien wider. "Das Problem ist, dass viele Konzerne noch mit hausgemachten Problemen zu kämpfen haben. In einem ohnehin negativen Silbermarkt führen diese dann zu weiterer Schwäche", sagt Bußler. Als Beispiel nannte er First Majestic Silver. Der Kauf der Jerritt Canyon-Mine kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Das Projekt liefert noch nicht. Eine niedrige Produktion führt zu immensen Kosten. Dazu muss sich First Majestic erneut Geld auf dem Kapitalmarkt beschaffen. Auch Pan American Silver kam unter Druck, als man mit den Q2-Zahlen Probleme mit der Dolores-Mine bekannt geben musste. Und Endeavour Silver konnte zwar die Produktionsprognose anheben, verdient aber auf dem aktuellen Niveau kein Geld. Noch schlimmer hat es teils die Explorations- und Entwicklungsunternehmen getroffen. "Silvercrest schlägt sich noch vergleichsweise gut", sagt Markus Bußler. Der Konzern hat den Bau von Las Chispas im Mai fertiggestellt und fährt die Mine gerade hoch. Andere Unternehmen wie Defiance Silver, Zacatecas Silver oder auch GR Silver hat es dagegen weitaus heftiger getroffen. Auch hier hat jeder Konzern zusätzlich zum Silberpreis mit eigenen Problemen zu kämpfen. Dazu gesellt sich der Inflationsdruck, der den Minenbau nur schwer kalkulierbar macht. Wieso Sie den Sektor dennoch nicht aufgeben sollten und was als Aufbruchssignal gewertet werden könnte, erfahren Sie im Video.