Berlin (ots) -Im aktuellen KINDER MEDIEN MONITOR (KiMMo) 2022 dominiert Egmont Ehapa Media die Top 10 der von Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren gelesenen Kinderzeitschriften: acht von zehn der in der Studie getesteten Kinderschriften sind Titel aus dem Hause Egmont Ehapa Media. Auf dem ersten Rang aller untersuchten Titel landet ein echter Klassiker: Walt Disneys Lustiges Taschenbuch (LTB) mit 585.000 Leserinnen und Lesern pro Ausgabe (LpA).Die im KiMMo ausgewiesenen 15 Kinderzeitschriften aus dem Hause Egmont Ehapa Media werden insgesamt regelmäßig von mehr als 3 Millionen Kindern (LpA 3,04 Mio. Kids gesamt 6-13) in Deutschland gelesen, dies entspricht einer Reichweite von mehr als der Hälfte der deutschsprachigen sechs- bis 13-jährigen (50,8%).Mit den sieben Top 10 Kindermagazinen für Mädchen im Alter von sechs bis 13 Jahren erreicht Egmont Ehapa Media fast 1,5 Mio. Mädchen (LpA 1,467 Mio.). Das entspricht einer Reichweite von mehr als der Hälfte der deutschsprachigen sechs- bis 13-jährigen Mädchen (50,4%). Auch die sieben Top 10 Egmont Ehapa Media Kinderzeitschriften bei den Jungen im Alter von sechs bis 13 Jahren werden regelmäßig von mehr als 1,3 Mio. Jungen (LpA 1,318 Mio.) in Deutschland gelesen. Das entspricht einer Reichweite von mehr als 40% der deutschsprachigen sechs- bis 13-jährigen Jungen (42,8%).Starke Reichweiten in den Top 10 der Magazine für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren erreichen außerdem: Donald Duck Sonderheft (LpA 472.000), Micky Maus Magazin (LpA 436.000), Popcorn (LpA 405.000), Mädchen (LpA 394.000), Wendy (LpA 387.000), Disney's Die Eiskönigin (LpA 352.000) und Barbie (LpA 334.000).Kindermagazine erweisen sich erneut auch als relevantes Medium für Eltern. Die 15 KINDER MEDIEN MONITOR 2022 ausgewiesenen Egmont Ehapa Media Kinderzeitschriften werden von nahezu 70% der Eltern (68,6%) mitgelesen.Jörg Risken, Publishing Director Magazines, freut sich über das gute Abschneiden der Magazine aus dem Hause Egmont Ehapa Media: "Die starken Reichweiten belegen zum einen, dass sich das Lesen in der jungen Zielgruppe nach wie vor höchster Popularität erfreut. Gleichzeitig zeigen die Top-Platzierungen unserer Magazine, dass mit relevanten redaktionellen Inhalten und starkem Storytelling junge Leserinnen und Leser nach wie vor begeistert werden können."Der KINDER MEDIEN MONITOR 2022 (KiMMo) ist eine Markt-Media-Studie, die von den Herausgebern Egmont Ehapa Media, Gruner + Jahr, SUPER RTL, EDEKA Media und Panini Verlag veröffentlicht wird. Die Studie repräsentiert 7,59 Millionen Kinder in Deutschland im Alter von vier bis 13 Jahren und liefert für 27 Printmagazine repräsentative Reichweiten bei Kindern und den mitlesenden Eltern. Die Untersuchung ist die einzige zählbare Studie ihrer Art in Deutschland.