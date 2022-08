NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2220 Euro belassen. Die vom Zahlungsdienstleister abgewickelten Volumina hätten die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe dagegen die Konsensschätzung verfehlt, weshalb nun die Schätzungen für diese Kennziffer im Gesamtjahr sinken dürften./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 08:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2022 / 08:08 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012969182

