Roku (WKN: A2DW4X) in Konkurrenz mit Netflix (WKN: 552484) und Walt Disney (WKN: 855686)? Beim Content ist das US-Unternehmen klar im Hintergrund. Alleine die Finanzkraft reicht kaum dafür aus. Selbst wenn das Management jeden einzelnen US-Dollar der Umsätze von zuletzt 2,7 Mrd. US-Dollar in einem Geschäftsjahr in Inhalte investieren würde, so läge dessen Content-Budget bedeutend niedriger. Netflix investiert einen zweistelligen Milliardenbetrag im Zehner-Bereich in Inhalte. Walt Disney sogar noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...