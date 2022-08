Bei Daimler Truck (WKN: DTR0CK) laufen die Geschäfte auf Hochtouren. Im letzten Quartal konnte das erst seit wenigen Monaten an der Börse notierte Unternehmen sowohl Umsatz als auch Gewinn kräftig steigern. Gleichzeitig hat sich der Aktienkurs seit dem Börsengang aber kaum vom Fleck bewegt. Mit aktuell 27,61 Euro zahlt man etwa genau so viel wie am ersten Handelstag im Dezember (Stand: 17.08.2022). Lohnt es sich jetzt vielleicht, die Aktie zu kaufen? Daimler Truck ist zurück in den schwarzen Zahlen ...

