Die Chemiewerte gehören am heutigen Donnerstag zu den Top-Performern in den deutschen Aktienindizes. Im DAX sind Covestor mit einem Plus von 1,7 Prozent und BASF mit plus 1,6 Prozent die beiden Top-Gewinner. Und auch im MDAX sind die Chemiewerte ganz vorne: Wacker Chemie, Evonik und Lanxess sind die Top-3-Werte am Vormittag.Im Fokus steht ganz klar die Aktie von Wacker Chemie, die derzeit 1,9 Prozent gewinnt. Ein Großauftrag für den Solarzellen-Hersteller Meyer Burger hat am Donnerstag positiv auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...