FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

GPF PHY COPP ETC 0IIE XS2314659447

GPF PHY NICK ETC 0IIF XS2314660700

GPF PHY PLAT ETC 0IIC XS2265369731

GPF PHY PALL ETC 0IID XS2265370234

GPF PHY GOLD ETC 0IIA XS2265368097

GPF PHY SILV ETC 0IIB XS2265369574

AB/FROM ONWARDS 18.08.2022

