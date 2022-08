Essen (ots) -Gemeinsam mit FOKUS sucht MEDION auf der Tour neue Talente für die FOKUS Esports Academy - den Start bildet die diesjährige gamescom.Der Countdown läuft bereits, bald beginnt in Köln die gamescom. Vom 24. bis zum 28. August 2022 ist die Messe wieder "The Heart of Gaming" und da darf MEDION (https://www.medion.com/de/shop) nicht fehlen. Am Stand B0-40 in der Halle 10.1 zeigt MEDION einige seiner ERAZER-Produkte (https://www.medion.com/de/shop/erazer), allen voran den MEDION ERAZER Major X10 - ein neuer Gaming-Laptop mit Intel Arc Technologie. Außerdem findet auf dem Außengelände P8 vor Halle 8 der Auftakt der MEDION ERAZER Truck Tour (https://www.medion.com/de/shop/trucktour) statt, bei der Gamer:innen unter dem Motto "Unleash your Potential" in Fortnite gegeneinander antreten. Mit einem besonderen Gewinn am Ende des Grand Final: Gamer:innen können sich für einen Fördervertrag der neu gegründeten FOKUS Esports Academy (https://rush.gg/en/hubs/fokus-esports-academy-fortnite) qualifizieren.Auf der gamescom stehen am Stand von MEDION die Gaming-PCs und Laptops der Marke ERAZER im Mittelpunkt. Außerdem wird das entsprechende Zubehör, wie Monitore, Gaming-Stühle und Peripherie, auf der Messe vorgestellt. Besucher:innen können einen Blick auf alle Produkte werfen und mehr über sie erfahren. Das umfasst auch besondere Casemods, die von großer Kreativität der einzelnen Künstler:innen zeugen.Alle Augen auf den Major X10Das Highlight am Stand ist der MEDION ERAZER Major X10. Dank seiner kompakten Größe passt der Laptop perfekt in einen Rucksack und bietet zugleich eine erstklassige Gaming-Performance. Er zeichnet sich vor allem durch die Intel Arc Technologie aus: Die Grafikkarte A730M mit 12 Gigabyte VRAM wird im Major X10 zum ersten Mal in Europa verbaut. Weitere Leistung kommt durch den Intel Core i7-12700H Prozessor und den Arbeitsspeicher von bis zu 32 Gigabyte DDR5-RAM hinzu. All das sorgt für ein immersives Gameplay und eine flüssige Grafik auf dem 16-Zoll-Bildschirm. Das Panel wartet mit QHD+ und einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz auf. Das Besondere: Dank des 16:10 Seitenverhältnisses hat der Major X10 einen nahezu identischen Formfaktor zu einem 15-Zoll-Laptop, bietet aber ein 11 Prozent größeres Display. Zur Temperaturregulation ermöglicht ein XXL-Bodengitter das Ansaugen von reichlich kühler Luft und zwei Lüfter transportieren über vier Ausgänge warme Luft effizient nach außen. Der MEDION ERAZER Major X10 kommt Anfang September 2022 auf den Markt.Besondere Power mit dem High End Gaming PC Hunter X30Neben dem Major X10 stellt MEDION auch seinen neuen leistungsstarken Gaming-PC MEDION ERAZER Hunter X30 auf der gamescom vor. Als Nachfolger des bewährten Hunter X20 liefert er mit eingebautem Intel Core i9-12900KF Prozessor und 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher mit 4.800 MHz die optimale Gaming-Power. Das Eintauchen in die Gaming-Welt gelingt dank der High End Grafikkarte NVIDIA® GeForce RTX 3080, die für scharfe Bilder sorgt. Zusätzlich verfügt das Gehäuse über eine optimierte Front, wodurch eine effizientere Kühlung gewährleistet ist. So heißt es "cool bleiben" - auch bei heißen Gamingsessions. Der MEDION ERAZER Hunter X30 wird pünktlich zur Gamescom im MEDION-Onlineshop erhältlich sein.Kooperation mit FOKUSFOKUS (https://fokusclan.gg/) hat eine Esports Academy ins Leben gerufen. Das Programm der FOKUS Esports Academy, unterstützt durch MEDION ERAZER, dient dem Scouting und der Förderung von neuen Talenten in den drei Disziplinen Fortnite, FIFA und VALORANT.In Köln beginnt am 25. August 2022 die MEDION ERAZER Truck Tour und damit der Auftakt der Scouting-Tour in der Disziplin Fortnite. Insgesamt werden täglich sieben Scoutingrunden gespielt, in denen jeweils 18 Teilnehmer:innen ihr Können unter Beweis stellen. Die Teilnehmer:innen werden täglich vor Ort auf der gamescom ausgewählt. Gespielt wird im sogenannten "Zonewars"-Format, der finalen Phase einer Fortnite-Partie. Bekannte Spieler von FOKUS bewerten das Können der Kontrahent:innen dabei und verteilen bis zu acht Tickets für das Grand Final.Die weiteren Stopps der MEDION ERAZER Truck Tour befinden sich in Hamburg, München und Berlin. Dort und in weiteren Online-Turnieren qualifizieren sich Spieler:innen für das Grand Final im November 2022, in dem dann insgesamt 100 Talente gegeneinander antreten. Das Game wird live auf Twich.tv gestreamt und von den Mitgliedern von Fokus moderiert. Die Person auf dem ersten Platz gewinnt einen Fördervertrag und einen Platz im Nachwuchsteam von FOKUS."Wir überzeugen die Gamer-Szene auf der gamescom mit unseren neuen ERAZER-Produkten und zeigen, was es heißt, mit Innovationen stets am Puls der Zeit zu sein", erklärt Dr. Thomas Greussing, Director Marketing bei MEDION. "Außerdem bieten wir durch das Scouting bei der MEDION ERAZER Truck Tour die Chance, selbst aktiv zu werden und die Esports-Szene mitzugestalten."Das Scouting wird auf einer LED-Wall für die Zuschauer:innen vor dem Truck übertragen. Außerdem gibt es spannende Interviews und Meet and Greets mit den Gästen von FOKUS und der Moderator Reto Canova kommentiert die Action.Über MEDION® ERAZER®Mit der Produktserie MEDION ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvoller Laptop - MEDION ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.Über MEDION®MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2022 MEDION AG. 