Von der Silberscheibe zum StreamingHeute wird durch Audio-Streaming weltweit mehr als dreimal so viel Umsatz generiert wie mit physischen Tonträgern91 Prozent der Deutschen zwischen 16 und 29 Jahren streamen Musik Berlin, 17. August 2022Am 17. August 1982 begann in Deutschland - in Langenhagen bei Hannover...

Den vollständigen Artikel lesen ...